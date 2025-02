Fiorentina denuncia insultos racistas nas redes contra Moise Kean

A Fiorentina denunciou, nesta terça-feira (11), que o atacante Moise Kean foi alvo de uma onda de insultos racistas nas redes sociais depois da derrota da equipe para a Inter de Milão por 2 a 1, no fechamento da 14ª rodada do Campeonato Italiano.

Foi o próprio Kean quem publicou em sua conta no Instagram as mensagens que recebeu de torcedores da Inter, com a legenda "Ainda acontece em 2025...".

Em comunicado, a Fiorentina se colocou ao lado do jogador, "que foi vítima de abusos raciais", e informou que denunciou os "autores" desses insultos às autoridades competentes.

Moise Kean foi contratado pelo clube de Florença no início da temporada por 13 milhões de euros (R$ 77,5 na cotação atual) junto à Juventus. Ele é o vice-artilheiro do Campeonato Italiano com 15 gols, atrás apenas de Mateo Retegui (20 gols), da Atalanta.

Esta não foi a primeira vez que o atacante italiano de 24 anos foi alvo de insultos racistas de torcedores de outras equipes, como em um jogo contra o Cagliari em 2019, quando defendia a Juve.

Inclusive a Fiorentina já foi punida com um jogo com portões fechados em seu estádio em novembro de 2023, depois que seus torcedores atacaram o próprio Kean, o sérvio Dusan Vlahovic e o americano Weston McKennie em uma partida contra a Juventus.

