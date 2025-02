PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA TARIFAS: UE e Canadá prometem resposta veemente às tarifas de Trump sobre o aço

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL CÚPULA: EUA ausente de declaração global que pede uma IA 'aberta' e 'inclusiva'

=== EUA TARIFAS ===

BRUXELAS:

UE e Canadá prometem resposta veemente às tarifas de Trump sobre o aço

A União Europeia (UE) e o Canadá prometeram, nesta terça-feira (11), uma resposta firme às tarifas dos Estados Unidos sobre o aço e o alumínio, anunciadas pelo presidente Donald Trump, uma medida que também afetará o Brasil.

WASHINGTON:

Febre tarifária de Trump pode redefinir o comércio mundial

A imposição de tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como arma para obter concessões do comércio à imigração e ao tráfico de drogas, pode redefinir as regras do comércio mundial, alertaram analistas.

=== INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL CÚPULA ===

PARIS:

EUA ausente de declaração global que pede uma IA 'aberta' e 'inclusiva'

Os Estados Unidos e o Reino Unido se recusaram, nesta terça-feira (11), a assinar uma declaração global aprovada por 61 países, incluindo a China e membros da UE, que pedem uma inteligência artificial (IA) "aberta", "inclusiva" e "ética".

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

'Como antigamente': veto do celular devolve o recreio às escolas no Brasil

Após um ano sem celulares nas escolas do Rio de Janeiro, os alunos garantem que voltaram a brincar "como antigamente" e sua concentração nas aulas melhorou. Agora, é a vez do restante do Brasil.

BOGOTÁ:

Quem é Armando Benedetti, o pomo da discórdia no governo colombiano?

Um ex-peão de direita é a pedra no sapato do primeiro governo de esquerda da Colômbia e protagonista de uma crise com ares de novela: Armando Benedetti, a figura polêmica que o presidente Gustavo Petro defende de maneira veemente.

(Colômbia corrupção governo ministros, 750 palavras, já transmitida)

NOVA YORK:

Sobreviver para contar, o medo chega ao metrô de Nova York

Quando Joseph Lynskey foi empurrado para os trilhos do metrô em Nova York em 31 de dezembro, ele soube imediatamente que era vítima de um desses atos aleatórios realizados por doentes mentais que deixam os nova-iorquinos em alerta máximo. Milagrosamente ele sobreviveu para contar a história.

-- EUROPA

MOSCOU:

Kremlin diz que grande parte da Ucrânia 'quer ser russa' após comentário de Trump

O Kremlin afirmou nesta terça-feira (11) que "uma parte significativa" da Ucrânia "quer ser russa", horas depois da sugestão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a Ucrânia pode ser russa "algum dia".

-- ORIENTE MÉDIO

FAIXA DE GAZA:

Trégua entre Israel e Hamas em Gaza por um fio após ameaças de Trump

O cessar-fogo entre Israel e Hamas em Gaza está por um fio depois que o movimento islamista palestino advertiu nesta terça-feira (11) que as ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, complicam "ainda mais as coisas" para a trégua no território.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

RIO DE JANEIRO:

ZAGREB:

Museu croata incentiva visitantes a rir da 'negatividade' da vida moderna

Um curioso museu na capital croata oferece um passeio pela história do humor e incentiva seus visitantes a rirem para se "desintoxicar" da "negatividade" dos tempos modernos.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos playoffs da Liga dos Campeões

MADRI:

Rubiales afirma estar 'totalmente seguro' de que Jenni Hermoso consentiu beijo

O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol Luis Rubiales defendeu no tribunal, nesta terça-feira (11), que está "totalmente seguro" de que a jogadora Jenni Hermoso consentiu o beijo que ele lhe deu após a vitória da seleção feminina na final da Copa do Mundo de 2023.

