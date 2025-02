Atentado suicida deixa cinco mortos no norte do Afeganistão

Cinco pessoas, incluindo civis e agentes das forças de segurança, morreram em um atentado suicida contra um banco da capital de Kunduz, no norte do Afeganistão, informou a polícia local.

Outras sete pessoas ficaram feridas no ataque executado pouco após a abertura da agência por um "homem-bomba armado com explosivos" de fabricação caseira, explicou o porta-voz da polícia Jumadin Khaksar.

"O comandante provincial da polícia de Kunduz trabalha com as autoridades competentes para encontrar os organizadores do ataque e levá-los à justiça", acrescentou Khaksar.

O ataque não foi reivindicado até o momento, mas este tipo de atentado é organizado com frequência por movimentos jihadistas.

O número de ataques com explosivos e atentados suicidas diminuiu no Afeganistão desde a chegada ao poder dos talibãs, em agosto de 2021.

Em março de 2024, um atentado reivindicado pelo Estado Islâmico (EI) em um banco de Kandahar, sul do país, reduto histórico do movimento talibã, matou várias pessoas.

O governo registrou oficialmente três mortes, mas fontes dos serviços de saúde mencionaram 20 vítimas fatais.

ash/sbh/pt/zm/fp