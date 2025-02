Alcaraz segue em 3º no ranking da ATP após conquistar Torneio de Roterdã; De Miñaur é 6º

O espanhol Carlos Alcaraz, que no domingo conquistou o seu primeiro título em quadra coberta no Torneio de Roterdã, na Holanda, se manteve em terceiro lugar no ranking da ATP divulgado nesta segunda-feira (10), no qual o vice-campeão Alex De Miñaur subiu duas posições e agora é o sexto colocado.

O ranking é mais uma vez liderado pelo italiano Jannik Sinner, que se declarou baixa em Roterdã na última hora, e o alemão Alexander Zverev aparece em segundo.

O melhor sul-americano da lista é mais uma vez o chileno Alejandro Tabilo, que permanece em 27º, seguido pelo argentino Francisco Cerúndolo, 28º colocado.

Três brasileiros estão no Top 100 e todos eles perderam uma posição esta semana. O paranaense Thiago Seyboth Wild está em 77º, o jovem carioca João Fonseca caiu para 99º e o cearense Thiago Monteiro para 100º.

--- Ranking da ATP de 10 de fevereiro de 2025:

1. Jannik Sinner (ITA) 11.830 pts

2. Alexander Zverev (ALE) 8.135

3. Carlos Alcaraz (ESP) 7.510

4. Taylor Fritz (EUA) 5.100

5. Casper Ruud (NOR) 4.480

6. Alex De Minaur (AUS) 4.015 (+2)

7. Novak Djokovic (SRB) 3.900 (-1)

8. Daniil Medvedev (RUS) 3.830 (-1)

9. Tommy Paul (EUA) 3.445

10. Andrey Rublev (RUS) 3.270

11. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.095 (+1)

12. Holger Rune (DIN) 3.010 (+2)

13. Grigor Dimitrov (BUL) 2.945 (-2)

14. Ben Shelton (EUA) 2.930 (-1)

15. Jack Draper (GBR) 2.680 (+1)

16. Lorenzo Musetti (ITA) 2.650 (+1)

17. Ugo Humbert (FRA) 2.625 (-2)

18. Frances Tiafoe (EUA) 2.560

19. Arthur Fils (FRA) 2.355

20. Hubert Hurkacz (POL) 2.305 (+1)

