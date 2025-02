Liverpool é eliminado da Copa da Inglaterra pelo lanterna da 2ª divisão; Villa vence Spurs

O Liverpool, líder da Premier League e finalista da Copa da Liga, sofreu uma constrangedora eliminação na Copa da Inglaterra neste domingo (9) ao perder por 1 a 0 na visita ao Plymouth Argyle, último colocado da segunda divisão.

Um único gol de pênalti do escocês Ryan Hardie (53') serviu para derrubar os 'Reds', apenas três dias depois de os jogadores comandados por Arne Slot terem garantido a classificação para a final da outra copa nacional.

"Estou sem palavras e costumam dizer que falo muito!", declarou após o jogo o técnico do modesto Plymouth, Miron Muslic, que há apenas um mês substituiu Wayne Rooney, demitido devido aos maus resultados.

"É um dia mágico para nós. Disse aos meninos no vestiário para desfrutarem", acrescentou.

O técnico holandês escalou no sul da Inglaterra um time repleto de reservas e jovens, poupando nomes como Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Alisson e Trent Alexander-Arnold.

"Não posso dizer que os rapazes não lutaram, mas nenhuma das equipes criou muitas oportunidades... e depois veio o pênalti. Jogos como este são decididos por um detalhe”, declarou o Slot.

"Não tivemos o nosso melhor dia. Eles mereceram" (a classificação para a próxima fase), acrescentou.

Os locais, que já haviam eliminado na rodada anterior o Brentford, outro time da Premier League, foram um osso duro de roer do que o Liverpool esperava, que por sua vez, se mostrou incapaz de levar muito perigo ao goleiro Conor Hazard até começar a partir para cima com ataques desesperados na reta final.

E exatamente nos acréscimos surgiram as duas chances mais claras dos 'Reds', com um chute do português Diogo Jota (90'+3) e uma cabeçada do uruguaio Darwin Núñez (90'+9), ambas defendidas por Hazard.

Slot agora tem três dias para esquecer esse revés antes do Derby do Merseyside contra o Everton, na Premier League, na quarta-feira.

- Villa elimina Tottenham -

Em outro jogo, um duelo entre dois times tradicionais da Premier League, o Aston Villa venceu o Tottenham por 2 a 1, numa partida em que estrearam os seus jogadores contratados no mercado de janeiro, Marco Asensio e Marcus Rashford.

Os Spurs sofrem um novo golpe. O time está em 14º lugar na Premier League e foi eliminado nas duas copas nacionais. Resta agora somente a Liga Europa para tentar erguer um troféu nesta temporada.

Neste domingo, o Tottenham sofreu um gol de Jacob Ramsey com apenas 60 segundos de jogo, ajudado por um erro de Antonin Kinsky na interceptação.

O goleiro tcheco, contratado em janeiro, fez duas defesas decisivas na segunda etapa, mas não conseguiu evitar o segundo gol, marcado por Morgan Rogers (64').

Com esta vantagem, o técnico do Villa, Unai Emery, colocou em campo os dois jogadores contratados na reta final do mercado de transferências, Marco Asensio, emprestado pelo PSG, e Rashford, emprestado pelo Manchester United.

Este último não jogava desde 12 de dezembro, deixado de lado pelo técnico português Ruben Amorim por considerar insuficiente o seu rendimento nos treinos.

Rashford não acusou a falta de ritmo e deixou uma boa impressão em sua estreia no Villa.

O Tottenham diminuiu nos acréscimos com o primeiro gol de outro estreante, o atacante francês Mathys Tel (90'+1), emprestado pelo Bayern de Munique.

No outro duelo disputado neste domingo, o Wolverhampton eliminou o Blackburn ao vencer fora de casa por 2 a 0, com gols dos brasileiros João Gomes e Matheus Cunha.

-- Jogos da quarta rodada da Copa da Inglaterra:

- Sexta-feira:

(+) Manchester United - Leicester 2 - 1

- Sábado:

Leeds - (+) Millwall 0-2

Leyton Orient - (+) Manchester City 1-2

(+) Preston North End - Wycombe Wanderers 0-0 (4-2 nos pênaltis)

Coventry - (+) Ipswich Town 1-4

Wigan - (+) Fulham 1-2

Everton - (+) AFC Bournemouth 0-2

Southampton - (+) Burnley 0-1

Stoke - (+) Cardiff 3-3 (2-4 nos pênaltis)

Birmingham City - (+) Newcastle 2-3

(+) Brighton - Chelsea 2-1

- Domingo:

Blackburn - (+) Wolverhampton 0-2

(+) Plymouth Argyle - Liverpool 1-0

(+) Aston Villa - Tottenham 2-1

- Segunda-feira:

(16h45) Doncaster Rovers - Crystal Palace

- Terça-feira:

(17h00) Exeter City - Nottingham Forest

(+) classificado para a próxima fase.

