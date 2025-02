Alcaraz vence Hurkacz e vai enfrentar De Miñaur na final do ATP 500 de Roterdã

O tenista Carlos Alcaraz, terceiro do mundo, venceu neste sábado (8) o polonês Hubert Hurkacz (2º), por 6-4, 6-7 (5/7) e 6-3, e se classificou para a final do ATP 500 de Roterdã, onde vai enfrentar o australiano Alex De Miñaur (8º).

De Minaur perdeu a final do torneio holandês na temporada passada para o número 1 do mundo, Jannik Sinner.

Na primeira semifinal, De Minaur atropelou o italiano Mattia Bellucci, a grande surpresa do torneio, com parciais de 6-1 e 6-2.

Bellucci, número 92 do ranking da ATP, chegou vindo do qualifying e se tornou um dos nomes de Roterdã ao eliminar Daniil Medvedev (N.7) e Stefanos Tsitsipas (N.12) no caminho até as semifinais.

Na segunda semifinal Alcaraz encarou um dos tenistas com o melhor saque do circuito. Nos primeiros games faltou dinamismo – perdeu por 3-0 – mas acertou seu rumo a tempo de vencer o primeiro set.

Na segunda parcial Hurkacz conseguiu vencer o tie-break, na primeira vez em que superou o espanhol depois de ter perdido as cinco anteriores.

O vencedor de Roland Garros e Wimbledon em 2024 se recuperou no terceiro e acelerou para chegar à primeira final da temporada, três semanas depois de ser eliminado nas quartas de final do Aberto da Austrália contra Novak Djokovic.

"No primeiro set ele poderia ter vencido por 6 a 0... Tentei resistir, continuei lutando e no final recebi a recompensa", disse Alcaraz.

Invicto contra De Minaur, Alcaraz, vencedor de quatro torneios de Grand Slam, buscará no domingo o 17º título do circuito ATP.

"Quero ser o primeiro espanhol a vencer este torneio. Estou muito feliz por poder disputar uma final em Roterdã", acrescentou o tenista de 21 anos.

