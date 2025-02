Dezenas de pessoas morrem em acidente de ônibus no sul do México

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Ao menos 30 pessoas morreram em um acidente envolvendo um ônibus no sul do México neste sábado (8), de acordo com autoridades locais, que expressaram condolências às famílias das vítimas.

O ônibus viajava de Cancún a Comalcalco, no estado de Tabasco, transportava 44 passageiros e era operado pela Tours Acosta.

A empresa disse lamentar profundamente pelo ocorrido em uma publicação no Facebook, acrescentando que tem auxiliados as autoridades para descobrir o que ocorreu. Também disse que o ônibus estava dentro dos limites de velocidade.

Ovidio Peralta, o prefeito de Comalcalco, para onde o ônibus se dirigia, disse que está "atentos às autoridades federais e estaduais para ajudar no que for solicitado".

Já o governador de Tabasco, Javier May, afirmou em seu perfil no X que lamenta o acidente e que o governo está coordenador com as autoridades federais e do estado de Campeche para dar a atenção necessária ao episódio.