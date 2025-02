Exército libanês diz que respondeu a disparos vindos da Síria

O Exército libanês declarou neste sábado (8) que respondeu a disparos provenientes do lado sírio da fronteira, dois dias depois que as novas autoridades de Damasco anunciaram o início de operações para combater contrabandistas na região.

"O comando do Exército ordenou às unidades militares destacadas nas fronteiras norte e leste responder aos disparos lançados do território sírio", indicou o Exército após determinação do presidente libanês, Joseph Aoun.

As unidades da força armada "começaram a responder", acrescentou, sem nomear os responsáveis pelos disparos contra o território libanês.

A agência de imprensa oficial do Líbano informou, momentos antes, que foram reportados disparos sírios na região fronteiriça de Hermel, no nordeste do país. Os tiros deixaram oito feridos, detalhou.

Na sexta-feira, Aoun conversou por telefone com o presidente interino da Síria, Ahmed al Sharaa, sobre o "controle da situação na fronteira sírio-libanesa e da prevenção de ataques contra civis", indicou a Presidência do Líbano.

As novas autoridades sírias anunciaram na quinta-feira uma campanha de segurança na região fronteiriça de Homs para "fechar as rotas de contrabando de armas e mercadorias".

O novo governo sírio foi formado após a ofensiva da coalizão rebelde que derrubou o presidente Bashar al Assad, aliado do movimento libanês Hezbollah, em 8 de dezembro de 2024.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) indicou que a campanha também está voltada contra "contrabandistas, traficantes de drogas procurados e personalidades próximas" do Hezbollah.

A Síria compartilha uma fronteira de 330 quilômetros com o Líbano. A divisa não está demarcada oficialmente em vários pontos, o que a torna porosa e propícia ao contrabando.

