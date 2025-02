Manchester City sofre mas vence time da 3ª divisão e avança na Copa da Inglaterra

O Manchester City conseguiu avançar neste sábado (8) para as oitavas de final da Copa da Inglaterra graças a um gol de Kevin de Bruyne na reta final, que garantiu a vitória diante do modesto Leyton Orient da 3ª divisão por 2 a 1.

O pequeno Brisbane Road, estádio com menos de 10 mil lugares no leste de Londres, foi ao delírio aos 16 minutos, quando um chute praticamente do meio do campo do jovem Jamie Donley surpreendeu Stefan Ortega e colocou os donos da casa na frente.

No segundo tempo a lógica prevaleceu e foram dois jogadores que estavam no banco, introduzidos por Pep Guardiola, que viraram o placar.

Um chute da entrada da área de Rico Lewis foi desviado de cabeça por seu companheiro uzbeque Abdoukodir Khusanov, apenas o suficiente para enganar o goleiro e empatar a partida (56').

Guardiola voltou a recorrer ao banco de reservas e o belga Kevin de Bruyne, referência e capitão dos 'Citizens', assumiu o papel de centroavante para abrir espaço e marcar o gol da vitória (79').

A classificação para as oitavas de final deixou, no entanto, um gosto amargo para o City: o jovem meia espanhol Nico González, que chegou a Inglaterra no mercado de inverno europeu para compensar a ausência de Rodri, teve de deixar o campo lesionado logo aos 22 minutos de jogo.

A 4ª rodada da Copa da Inglaterra é equivalente aos 16-avos de final.

O Manchester United se tornou o primeiro time grantido nas oitavas na sexta-feira, depois de derrotar o Leicester por 2 a 1 nos acréscimos.

-- Jogos da quarta rodada da Copa da Inglaterra:

- Sexta-feira:

(+) Manchester United - Leicester 2 - 1

- Sábado:

Leeds - Millwall (+) 0-2

Leyton Orient - Manchester City (+) 1-2

Preston North End - Wycombe Wanderers

Coventry - Ipswich Town

Wigan - Fulham

Everton - AFC Bournemouth

Southampton - Burnley

Stoke - Cardiff

(14h45) Birmingham City - Newcastle

(17h00) Brighton - Chelsea

- Domingo:

(9h30) Blackburn - Wolverhampton

(12h00) Plymouth Argyle - Liverpool

(14h35) Aston Villa - Tottenham

- Segunda-feira:

(16h45) Doncaster Rovers - Crystal Palace

- Terça-feira:

(17h00) Exeter City - Nottingham Forest

(+) classificado para a próxima fase.

