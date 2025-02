PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAL NOTÍCIA

ISRAEL GAZA CONFLITO: Hamas liberta três reféns israelenses na quinta troca de prisioneiros palestinos

=== ISRAEL GAZA CONFLITO ===

DEIR EL-BALAH:

Hamas liberta três reféns israelenses na quinta troca de prisioneiros palestinos

O movimento islamista Hamas libertou, neste sábado (8), três reféns israelenses mantidos em cativeiro por 16 meses em Gaza em troca de 183 prisioneiros palestinos, a quinta troca possível graças ao cessar-fogo com Israel em vigor desde 19 de janeiro.

(Gaza palestinos conflito reféns diplomacia prisioneiros Israel, 723 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SÃO PAULO:

Enquanto se prepara para a COP30, Lula pressiona por megaprojeto petrolífero

Apesar das críticas de ambientalistas, o Governo Federal pressiona por um megaprojeto de exploração de petróleo perto da Amazônia, enquanto se prepara para a cúpula do clima COP30, que será realizada em novembro em Belém, no Pará.

(Brasil clima economia exploração Amazônia meioambiente, 722 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Juiz impede Elon Musk de acessar dados confidenciais do Tesouro dos EUA

Um juiz federal dos Estados Unidos emitiu, neste sábado (8), uma ordem de emergência para bloquear o acesso ao controle do sistema de pagamentos do Tesouro americano pelo Departamento de Eficiência Governamental (Doge), um comitê liderado pelo empresário Elon Musk.

(EUA justiça governo orçamento finanças política tribunal, 706 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

VILNIUS:

Países bálticos se desconectam da rede elétrica russa para evitar 'chantagens'

Estônia, Letônia e Lituânia se desconectaram da rede elétrica russa neste sábado (8) para se juntar ao sistema europeu, um processo estratégico lançado anos atrás e tornado urgente após a invasão da Ucrânia por Moscou.

(UE conflito Rússia diplomacia energia política eletricidade Letônia Lituânia Ucrânia Estônia, 578 palavras, já transmitida)

MADRI:

'Somos o futuro!', fala exultante extrema direita reunida em Madri

Aos gritos de “nós somos o futuro!”, vários líderes da extrema direita europeia, liderados por Viktor Orban e Marine Le Pen, pediram uma “virada de 180 graus” na política europeia, na esteira da onda trumpista, neste sábado (8), em Madri.

(PaísesBaixos Hungria política parlamento Espanha Europa Itália, 690 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

HONG KONG:

CK Hutchison: o império de Hong Kong por trás dos portos do Canal do Panamá

A CK Hutchison, o colossal império empresarial do bilionário de Hong Kong Li Ka-shing, está sob escrutínio desde que os Estados Unidos denunciaram a suposta influência chinesa no Canal do Panamá, onde o grupo controla dois dos cinco portos.

(HongKong governo EUA economia diplomacia Panamá comércio política transporte China, 700 palavras, a ser transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

'Não estamos vivendo uma época de migrações maciças', assegura o sociológo Hein de Haas

Ao contrário do que dizem cada vez mais políticos, o mundo atual não está passando por um período de movimentos migratórios em massa, afirma categoricamente o sociólogo e geógrafo holandês Hein de Haas.

(UE EUA demografia emprego política migração, 656 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

