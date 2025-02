Kane faz 2 de pênalti e Bayern vence Werder Bremen na abertura da rodada do Alemão

O Bayern venceu o Werder Bremen por 3 a 0 nesta sexta-feira (7), na Allianz Arena, no jogo que abriu a 21ª rodada do Campeonato Alemão, uma sétima vitória consecutiva que consolida ainda mais o time bávaro na liderança.

Harry Kane marcou duas vezes de pênalti (54' e 90'+7), o primeiro e o terceiro do Bayern, e chegou à marca de 29 cobranças convertidas consecutivamente.

Kane é o artilheiro da Bundesliga com 21 gols, contra 17 do egípcio Omar Marmoush, que trocou o Eintrach Frankfurt pelo Manchester City em janeiro, e do tcheco Patrik Schick, do Bayer Leverkusen.

O segundo gol dos bávaros foi marcado pelo atacante Leroy Sané (82'), que havia entrado em campo um minuto antes no lugar de Kingsley Coman.

Com 54 pontos em 21 jogos, o Bayern tem agora nove pontos de vantagem sobre o Bayer Leverkusen, que no sábado visita o Wolfsburg com a obrigação de vencer para não se afastar da liderança antes de receber o time de Munique na próxima rodada.

Antes, o Gigante da Baviera vai na quarta-feira a Glasgow enfrentar o Celtic no jogo de ida do playoff da da Liga dos Campeões, enquanto o Leverkusen está diretamente classificado para as oitavas de final.

-- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Bayern de Munique - Werder Bremen 3 - 0

- Sábado:

(11h30) Hoffenheim - Union Berlin

Freiburg - Heidenheim

Wolfsburg - Bayer Leverkusen

Mainz - Augsburg

Borussia Dortmund - Stuttgart

(14h30) B. Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt

- Domingo:

(11h30) Holstein Kiel - Bochum

(13h30) RB Leipzig - St Pauli

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 54 21 17 3 1 65 19 46

2. Bayer Leverkusen 45 20 13 6 1 49 27 22

3. Eintracht Frankfurt 38 20 11 5 4 45 27 18

4. RB Leipzig 33 20 9 6 5 34 29 5

5. Stuttgart 32 20 9 5 6 37 30 7

6. Mainz 31 20 9 4 7 33 24 9

7. B. Mönchengladbach 30 20 9 3 8 32 30 2

8. Werder Bremen 30 21 8 6 7 34 39 -5

9. Freiburg 30 20 9 3 8 27 36 -9

10. Wolfsburg 29 20 8 5 7 43 35 8

11. Borussia Dortmund 29 20 8 5 7 36 34 2

12. Augsburg 26 20 7 5 8 24 35 -11

13. St Pauli 21 20 6 3 11 18 22 -4

14. Union Berlin 21 20 5 6 9 16 27 -11

15. Hoffenheim 18 20 4 6 10 26 40 -14

16. Heidenheim 14 20 4 2 14 25 42 -17

17. Holstein Kiel 12 20 3 3 14 31 52 -21

18. Bochum 10 20 2 4 14 17 44 -27

tba/jde/cb/am