Trump adia conversa telefônica com Mulino sobre Canal do Panamá

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiou por motivos de "agenda" a conversa telefônica que tinha prevista para a tarde desta sexta-feira (7) com seu homólogo panamenho, José Raúl Mulino, em meio à crise pelo canal do Panamá, informou o governo do país centro-americano em um comunicado.

A conversa, prevista para as 20h30 GMT (17h30 de Brasília), foi "adiada hoje [sexta-feira] devido a mudanças de última hora na agenda do presidente dos Estados Unidos, conforme informaram à Chancelaria panamenha funcionários oficiais da Casa Branca".

O comunicado, emitido pela Presidência do Panamá, não menciona nenhuma nova data para a chamada.

A reunião foi postergada um dia após Mulino chamar de "falsidade absoluta" e "intolerável" um anúncio feito na quarta-feira pelo Departamento de Estado, segundo o qual o Panamá havia acordado não cobrar tarifas dos navios do governo dos Estados Unidos.

Estados Unidos e Panamá vivem uma crise bilateral após as ameaças de Trump de "recuperar" o controle do canal, sob o argumento de que a China "opera" esta via interoceânica fundamental para o comércio internacional.

O republicano não descartou o uso de força militar para recuperar o controle do canal, construído pelos Estados Unidos no início do Século XX e entregue aos panamenhos há 25 anos.

