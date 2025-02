'Não estou pensando em como o árbitro vai se sair', diz Simeone

O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, se esquivou das perguntas sobre polêmicas de arbitragem em entrevista coletiva nesta sexta-feira (7), véspera do clássico contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, após o protesto enviado pelo clube merengue à federação de futebol do país.

"Não estou pensando em como o árbitro vai se sair, mas sim em como nós vamos nos sair no jogo, esperando fazer um jogo consistente com o que temos feito ultimamente e sabendo que vamos enfrentar um adversário com grandes individualidades e teremos que estar atentos a isso", declarou Simeone.

"Estou focado no jogo. Vocês precisam de respostas para as polêmicas que aparecem nos jogos importantes. Estou concentrado no jogo", reiterou o treinador argentino diante das perguntas dos jornalistas sobre a repercussão causada pelas críticas do Real Madrid à arbitragem.

O Real Madrid enviou um protesto formal à Federação Espanhola de Futebol (RFEF) após a derrota para o Espanyol no último fim de semana (1 a 0) se queixando de um gol anulado de Vinícius Júnior e da não expulsão de Carlos Romero por uma entrada dura sobre Mbappé minutos antes de marcar o gol que decidiu a partida.

Ainda sobre o clássico no Santiago Bernabéu, Simeone ressaltou que o Atlético "jogará com força e determinação desde o início", e seus jogadores terão que controlar o jogo para sair com a vitória e tirar a liderança do Real Madrid.

