Ancelotti rebate presidente da LaLiga: 'Ninguém aqui perdeu a cabeça'

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, defendeu o clube nesta sexta-feira (7) ao afirmar que "ninguém perdeu a cabeça", como afirmou o presidente da LaLiga, Javier Tebas, depois do protesto enviado pela diretoria merengue à Federação Espanhola de Futebol (RFEF) contra os árbitros.

"Não gostaria de tocar neste assunto antes de um jogo tão importante. Tebas pode ficar tranquilo, ninguém aqui perdeu a cabeça. Só foi pedida uma explicação. Mudar um sistema com o qual, pelo que vi, ninguém está feliz", declarou Ancelotti em entrevista coletiva na véspera do clássico contra o Atlético de Madrid, que vale a liderança do Campeonato Espanhol.

"Dizem que o sistema favorece ao Real Madrid, mas quando o Real Madrid quer mudá-lo, recusam", acrescentou o treinador italiano, que confirmou que o clube ainda não recebeu os áudios do VAR da derrota do último sábado diante do Espanyol por 1 a 0: "Não sei por que eles não querem dar".

A reação de Javier Tebas foi rápida.

"Carlo, fique tranquilo... A competição espanhola não está adulterada, todos queremos melhorar a organização da arbitragem e já estamos exigindo isso há algum tempo", escreveu o dirigente na rede social X.

"É curioso, no entanto, que o Real Madrid, que agora está tão preocupado, tenha feito parte do Conselho de Administração da Federação (RFEF) até novembro de 2023 e não tenha dito uma palavra (...) Por que nenhuma proposta nem na RFEF nem na LaLiga?", acrescentou Tebas.

O Real Madrid reclama de um gol anulado de Vinícius Júnior e da não aplicação do cartão vermelho direto ao lateral Carlos Romero por uma entrada dura sobre o francês Kylian Mbappé, minutos antes de marcar o gol da vitória do Espanyol.

Questionado sobre uma possível pressão do clube merengue sobre os árbitros, Ancelotti só afirmou que "o Real Madrid quer mudar um sistema do qual não gosta".

Quanto o clássico contra o Atlético, o italiano prevê um jogo complicado.

" Vai haver muita pressão, mas será um grande espetáculo. Estamos falando de um jogo muito competitivo e muito disputado. Essas são noites para aproveitar", concluiu.

rsc/dam/cb/aa