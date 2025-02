Netanyahu presenteia Trump com pager dourado em referência a ataque contra o Hezbollah

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, presenteou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com um pager dourado em sua viagem a Washington, um objeto que recorda a operação israelense contra o Hezbollah libanês em setembro, anunciou o gabinete do chefe de Governo.

"O pager simboliza a decisão do primeiro-ministro que representou uma virada na guerra e marcou o início do colapso moral do Hezbollah", afirma um comunicado.

"A operação estratégica reflete a força, a superioridade tecnológica e a engenhosidade de Israel contra seus inimigos", acrescenta a nota.

Nos dias 17 e 18 de setembro, centenas de aparelhos de transmissão - como pagers e walkie-talkies - usados por membros do grupo islamista Hezbollah explodiram na periferia sul de Beirute, assim como no sul e no leste do Líbano, redutos do movimento pró-Irã.

As explosões deixaram 39 mortos e quase 3.000 feridos, segundo as autoridades libanesas.

Embora a operação tenha a marca do Mossad, o poderoso serviço de inteligência externa de Israel, responsável por operações especiais no exterior, o país nunca reivindicou a ação de maneira aberta até que o chefe de Governo admitiu, em novembro, que havia autorizado o ataque.

Segundo o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah que acabou com os combates em 27 de novembro, o Exército israelense deveria concluir em 26 de janeiro sua retirada do sul do Líbano, onde apenas as Forças Armadas libanesas e as tropas de paz da ONU podem ser mobilizadas.

O prazo, no entanto, foi adiado para 18 de fevereiro, anunciou o governo dos Estados Unidos, que integra o comitê de vigilância da trégua.

dla/anr/es/avl/fp