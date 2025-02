Real Madrid e Atlético fazem clássico pela liderança do Campeonato Espanhol

Separados por um ponto, Real Madrid (1º) e Atlético de Madrid (2º) vão se enfrentar no próximo sábado (8), no Santiago Bernabéu, em um clássico que vale a liderança do Campeonato Espanhol, enquanto o Barcelona (3º) espera se aproximar da luta pelo título depois de visitar o Sevilla (12º) no domingo.

O clássico da capital deveria marcar a 23ª rodada pela rivalidade entre Real e Atlético e pela luta pelo topo da tabela, mas vai acontecer em meio à polêmica gerada pelas reclamações do time merengue contra a arbitragem após a derrota para o Espanyol (1 a 0) no último sábado.

Na segunda-feira, o Real Madrid enviou uma reclamação formal à Federação Espanhola de Futebol pela não expulsão do lateral Carlos Romero, que marcou o gol da vitória do time catalão pouco depois de não ter sido expulso por uma entrada violenta sobre Kylian Mbappé.

Em sua reclamação, o Real disse que o sistema de arbitragem espanhol está "completamente desacreditado" e que "alcançou um nível de manipulação e adulteração da competição que não pode ser ignorado".

Mas na quarta-feira, o Atlético esquentou o clima com uma resposta irônica, com duas mensagens nas redes sociais.

"Temos recebido muitas perguntas sobre um assunto estes dias e não queremos nos equivocar. Vocês podem nos ajudar com as matizes dos seguintes verbos?: pressionar, amedrontar, intimidar, coagir, assustar, influenciar, impor. Muito obrigado!", postou o clube em sua conta na rede social X, mencionando a conta da Real Academia Espanhola.

Horas depois, o Atlético fez outra publicação com "instruções básicas para preparar a semana antes do clássico", sendo uma delas "usar sua TV oficial, mais uma vez, para pressionar os árbitros".

A reação do clube 'colchonero' se junta a de outras equipes, como o Athletic Bilbao e o Betis, que também criticaram a postura do Real Madrid, enquanto o Barcelona, que está a quatro pontos da liderança, foi mais comedido.

"Eu não teria enviado a carta do Real Madrid, não é o estilo do Barça", disse o técnico Hansi Flick.

-- Programação da 23ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(17h00) Rayo Vallecano - Valladolid

- Sábado:

(10h00) Celta Vigo - Betis

(12h15) Athletic Bilbao - Girona

(14h30) Las Palmas - Villarreal

(17h00) Real Madrid - Atlético de Madrid

- Domingo:

(10h00) Alavés - Getafe

(12h15) Valencia - Leganés

(14h30) Real Sociedad - Espanyol

(17h00) Sevilla - Barcelona

- Segunda-feira:

(17h00) Mallorca - Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 49 22 15 4 3 50 21 29

2. Atlético de Madrid 48 22 14 6 2 37 14 23

3. Barcelona 45 22 14 3 5 60 24 36

4. Athletic Bilbao 41 22 11 8 3 33 20 13

5. Villarreal 37 22 10 7 5 44 33 11

6. Rayo Vallecano 32 22 8 8 6 26 24 2

7. Girona 31 22 9 4 9 31 30 1

8. Osasuna 30 22 7 9 6 27 31 -4

9. Mallorca 30 22 9 3 10 19 28 -9

10. Betis 29 22 7 8 7 25 28 -3

11. Real Sociedad 28 22 8 4 10 18 19 -1

12. Sevilla 28 22 7 7 8 24 30 -6

13. Celta Vigo 25 22 7 4 11 31 35 -4

14. Getafe 24 22 5 9 8 17 17 0

15. Las Palmas 23 22 6 5 11 27 36 -9

16. Leganés 23 22 5 8 9 19 30 -11

17. Espanyol 23 22 6 5 11 21 33 -12

18. Alavés 21 22 5 6 11 25 34 -9

19. Valencia 19 22 4 7 11 22 37 -15

20. Valladolid 15 22 4 3 15 15 47 -32

