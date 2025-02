Newcastle volta a vencer o Arsenal (2-0) e vai à final da Copa da Liga Inglesa

O Newcastle se classificou para a decisão da Copa da Liga Inglesa pela segunda vez em três anos, depois de vencer o Arsenal por 2 a 0 nesta quarta-feira (5), repetindo o placar do jogo de ida da semifinal.

Os 'Magpies', vice-campeões em 2023, voltarão a Wembley no dia 16 de março para enfrentar Liverpool ou Tottenham, que disputam na quinta-feira a outra vaga na final.

Jacob Murphy (37') e Anthony Gordon (51') marcaram os gols da partida em St James' Park.

Se for campeão, o Newcastle, atual sexto colocado no Campeonato Inglês, garante vaga em uma das copas europeias na próxima temporada, no mínimo a Liga Conferência.

Já o Arsenal terá que voltar suas esperanças de título para a Premier League (onde atualmente é o vice-líder) e para a Liga dos Campeões (na qual está classificado para as oitavas de final).

Desde a chegada do técnico Mikel Arteta, em 2019, os 'Gunners' mantiveram uma progressão constante, mas só conquistaram a Copa da Inglaterra em 2020, além de duas Supercopas.

