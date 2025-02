Stade Briochin elimina Nice e continua sua aventura na Copa da França

O modesto Stade Briochin de Saint-Brieuc, da quarta divisão do futebol francês, continuará vivendo sua aventura na Copa da França, após derrotar o Nice por 2 a 1 nesta quarta-feira (5) e se classificar para as quartas de final.

O Nice, atualmente o quinto colocado da Ligue 1 e finalista da Copa em 2022, abriu o placar no início do segundo tempo com Tom Louchet (54'), mas o zagueiro Hugo Boudin balançou as redes duas vezes (88' e 90'+7) para dar a vitória à equipe da pequena localidade do oeste da França.

Com a vitória de virada, o Stade Briochin se garantiu no sorteio de quinta-feira, assim como seu vizinho Guingamp (2ª divisão), que também eliminou um time da Ligue 1, o Toulouse (2 a 0).

No único duelo entre equipes da elite nas oitavas de final, o Angers bateu o Strasbourg por 3 a 1.

Paris Saint-Germain, grande favorito ao título, Brest e Dunkerke (2ª divisão), selaram suas vagas nas quartas de final na terça-feira.

O último classificado será definido na quinta-feira, no confronto entre Bourgoin-Jallieu (5ª divisão) e Reims.

--- Resultados das oitavas de final da Copa da França:

- Terça-feira:

Troyes - (+) Brest 1 - 2

Lille - (+) Dunkerque 1 - 1 (4-5 nos pênaltis)

Le Mans - (+) PSG 0 - 2

- Quarta-feira:

(+) Stade Briochin - Nice 2 - 1

Strasbourg - (+) Angers 2 - 3

Toulouse - (+) Guingamp 0 - 2

(+) AS Cannes - SU Dives-Cabourg 5 - 3

- Quinta-feira:

Bourgoin Jallieu - Reims

(+): classificados para a próxima fase.

