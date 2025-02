Real Madrid vence Leganés (3-2) com gol nos acréscimos e vai às semis da Copa do Rei

O Real Madrid, que chegou a abrir uma vantagem de 2 a 0 sobre o Leganés fora de casa, teve que esperar pelo gol do jovem Gonzalo García nos acréscimos (90'+3) para vencer por 3 a 2 e garantir a classificação para as semifinais da Copa do Rei, nesta quarta-feira (5).

O croata Luka Modric (18') e o brasileiro Endrick (25') marcaram para os 'merengues' antes de os anfitriões empatarem com uma dobradinha de Juan Cruz (39' de pênalti e 59').

O jovem atacante Gonzalo García, que substituiu Endrick na reta final (82'), virou o herói da noite ao desviar de cabeça um cruzamento de Brahim Díaz para o fundo da rede (90'+3).

Assim, o gigante da capital espanhola, 20 vezes campeão da Copa do Rei, avança para as semifinais, assim como o Atlético de Madrid na terça-feira, que venceu outro clássico madrilenho, contra o Getafe por 5 a 0.

O jogo em Leganés ficou marcado pela polêmica gerada após um comunicado do Real Madrid em que critica um sistema de arbitragem "completamente desacreditado", divulgado na segunda-feira, após a derrota de sábado diante do Espanyol na LaLiga (1-0).

Os dois últimos jogos das quartas de final da Copa do Rei serão disputados nesta quinta-feira: a Real Sociedad vai receber o Osasuna às 15h30 (horário de Brasília) e o Barcelona vai visitar o Valencia (17h).

bur-dam/iga/aam/cb