Rei da Jordânia rejeita 'qualquer tentativa' de deslocar palestinos

O rei Abdullah II da Jordânia expressou, nesta quarta-feira (5), sua rejeição a “qualquer tentativa” de deslocar a população palestina, horas depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter apresentado a ideia de assumir o controle da Faixa de Gaza.

Em uma reunião com o presidente palestino, Mahmud Abbas, o monarca jordaniano pediu esforços para “interromper as atividades de colonização e rejeitar qualquer tentativa de anexar terras e deslocar os palestinos de Gaza e da Cisjordânia”, de acordo com uma declaração do palácio real.

