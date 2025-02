PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAL NOTÍCIA

EUA ISRAEL GAZA: Clamor internacional contra proposta de Trump de 'assumir controle' de Gaza e transferir palestinos

GAZA:

Clamor internacional contra proposta de Trump de 'assumir controle' de Gaza e transferir palestinos

Países do Oriente Médio, a ONU e os palestinos rejeitaram de maneixa categórica nesta quarta-feira (5) a ideia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de "assumir o controle" da Faixa de Gaza e transferir seus habitantes.

-- AMÉRICAS

OTAVALO:

A luta indígena, um desafio para o futuro presidente do Equador

Eles são minoria, mas abalam governos. Independentemente de seu candidato ganhar ou perder as eleições do Equador, os povos indígenas continuarão sendo protagonistas na esfera política por meio de protestos e fortes demandas contra as elites tradicionais.

-- EUROPA

OREBRO:

Polícia sueca aponta suicídio de autor do pior massacre da história do país

A polícia da Suécia afirmou nesta quarta-feira (5) que há muitos indícios de que o autor do pior massacre da história do país cometeu suicídio depois de matar 10 pessoas em um centro educacional para adultos.

MOSCOU:

Kremlin chama de 'vazias' as palavras de Zelensky sobre negociar com Putin

O Kremlin considerou, nesta quarta-feira (5), "vazias de significado" as declarações do presidente ucraniano Volodimir Zelensky, que disse estar pronto para negociações diretas com seu homólogo russo, Vladimir Putin, e outros governantes para encerrar o conflito.

-- ORIENTE MÉDIO

JABALA:

Alauitas sírios sofrem com desejo de vingança contra os Assad

No jardim de Nisrine Ezzedine, alguns blocos de cimento sinalizam onde estão os túmulos de seu marido, seu filho e seu sobrinho, assassinados por jihadistas estrangeiros no auge da minoria alauíta da Síria, a qual pertencia o dirigente deposto Bashar al-Assad.

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

UE propõe taxar importação de produtos de comércio eletrônico para financiar controles

A União Europeia lançou, nesta quarta-feira (5), um plano para regulamentar o comércio eletrônico no bloco, que inclui tributar os pacotes vendidos e importados para a UE, para financiar controles alfandegários sobre produtos perigosos.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Musical 'Emilia Pérez' tropeça em sua corrida para o Oscar

Nuvens escuras pairam sobre a corrida pelo Oscar do musical francês "Emilia Pérez", filme rodado em espanhol que causou sensação desde sua estreia no Festival de Cinema de Cannes, mas agora sofre com polêmicas devido a tuítes de sua estrela principal, Karla Sofía Gascón.

PARIS:

De Paris a Nova York, principais museus passam por grande transformação

O Museu do Louvre prepara uma nova ampliação para conter as multidões de turistas em frente à Mona Lisa, enquanto outros grandes museus ao redor do mundo estudam reformas para responder ao desafio do turismo excessivo ou da mudança climática.

PARIS:

Karim Aga Khan IV, impulsionador do desenvolvimento e referência do islamismo moderado

Líder religioso e filantropo com uma vasta fortuna, o príncipe Karim Aga Khan IV, que morreu na terça-feira em Lisboa aos 88 anos, dedicou grande parte de sua vida a construir pontes entre culturas e promover um islamismo moderado.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

