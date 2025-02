Trump diz que Irã 'não pode ter arma nuclear'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (5) que o Irã “não pode ter uma arma nuclear”, um dia depois de assinar um memorando para restabelecer uma política de “pressão máxima” sobre o país acusado de tentar desenvolver armas nucleares.

“Quero que o Irã seja um país grande e próspero, mas sem a arma nuclear”, escreveu Trump em sua rede Truth Social. “Prefiro muito mais um acordo de paz verificado no nuclear, que permita ao Irã crescer e prosperar pacificamente”, acrescentou.

Trump também descartou relatos de que os EUA estão trabalhando com Israel “para explodir o Irã em pedacinhos”: “Muito exagerado”, escreveu ele.

Durante uma coletiva de imprensa com Trump na terça-feira em Washington, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu concordou que Teerã nunca deveria ter uma arma nuclear.

“Começaremos a trabalhar (no acordo) imediatamente e teremos uma grande comemoração no Oriente Médio quando ele for assinado e concluído”, disse ele. “Deus abençoe o Oriente Médio.”

Durante seu primeiro mandato, que terminou em 2021, Trump retirou os EUA do acordo entre o Irã e as potências ocidentais e restabeleceu as sanções contra o país.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, disse a repórteres nesta quarta-feira que a política de pressão máxima de Trump “é um experimento fracassado e tentar novamente se transformará em outro fracasso”.

Araqhchi reiterou que seu país não está buscando construir armas nucleares.

“Se a questão principal é que o Irã não está buscando armas nucleares, isso é viável e não é um grande problema”, acrescentou o ministro.

O acordo nuclear, ao qual Teerã aderiu até um ano após a retirada de Washington, impôs restrições ao programa nuclear do Irã em troca de alívio das sanções.

Os esforços para reviver o pacto de 2015 fracassaram desde então.

Teerã insiste que seu programa nuclear é apenas para fins pacíficos.

Nesta quarta-feira, o chefe da Organização Iraniana de Energia Atômica, Mohammad Eslami, insistiu que seu país está comprometido com o tratado de não proliferação. “O Irã não tem e não terá um programa de armas nucleares”, disse ele.

Além disso, um antigo decreto religioso do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei (que tem a palavra final em todos os assuntos do Estado), proíbe o Irã de ter um arsenal nuclear.

