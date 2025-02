Kremlin chama de 'vazias' as palavras de Zelensky sobre negociar com Putin

O Kremlin considerou nesta quarta-feira 'vazias de significado' as declarações do presidente ucraniano Volodimir Zelensky, que disse estar pronto para negociações diretas com seu homólogo russo, Vladimir Putin, para encerrar o conflito.

"O fato de estar pronto deve basear-se em algo (...) No momento, não podemos considerar mais do que palavras vazias de significado", declarou à imprensa o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov.

O presidente ucraniano fez essas declarações em entrevista divulgada na terça-feira ao canal do YouTube "Piers Morgan Uncensored".

"Se esta é a única maneira de levarmos a paz aos cidadãos da Ucrânia (...), definitivamente iremos por esta configuração", disse Zelensky ao jornalista britânico Piers Morgan, especificando que qualquer conversa direta com Putin exigiria a presença de outros "participantes" que ele não especificou.

O retorno de Donald Trump à Casa Branca reacendeu as especulações sobre negociações de paz para pôr fim ao conflito iniciado em fevereiro de 2022 com a ofensiva russa na Ucrânia.

Por muito tempo, Zelensky rejeitou a ideia de negociações, dizendo que queria lutar contra a Rússia no campo de batalha e recuperar os territórios ocupados.

Mas nos últimos meses, a Ucrânia continuou perdendo terreno, principalmente na frente oriental, para tropas russas mais numerosas e melhor armadas.

Kiev teme que o governo Trump cesse a ajuda militar e financeira essencial dos Estados Unidos.

As negociações de paz continuam sendo uma hipótese, sem elementos concretos e com Kiev e Moscou muito distantes.

bur/alf/avl/dbh/jc