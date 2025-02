Atlético de Madrid goleia Getafe (5-0) e já está nas semifinais da Copa do Rei

Com dois gols de Giuliano Simeone, filho do técnico Diego Simeone, o Atlético de Madrid se classificou nesta terça-feira (4) sem dificuldades para as semifinais da Copa do Rei ao golear por 5 a 0 o Getafe, que luta para evitar o rebaixamento no campeonato espanhol.

No duelo regional no estádio Metropolitano, os 'Colchoneros' exibiram um grande futebol que eleva o moral antes do importante duelo pela liderança da LaLiga contra o Real Madrid, no sábado, no Santiago Bernabéu.

Giuliano Simeone (8' e 17', após um passe de Rodrigo de Paul), o brasileiro Samuel Lino (42'), o argentino Ángel Correa (78') e o norueguês Alexander Sorloth (86') marcaram os gols da partida contra o Getafe que tem três pontos acima da zona de rebaixamento, que é aberta atualmente pelo Alavés (18º), seu próximo adversário no domingo.

"A equipe interpretou bem o jogo que tinha que fazer, tentou ser contundente, teve velocidade, intensidade, agressividade ofensiva", disse Diego Simeone, cujo time não conquista a Copa do Rei desde 2013, justamente com 'El Cholo' como treinador.

"Temos que focar em continuar trabalhando da mesma forma, o mais saudável que podemos apreciar na equipe é que quem entra, entra com muito entusiasmo, para vencer (…) É a pequena diferença que podemos manter em relação aos demais. Se mantivermos esta estabilidade e esse espírito de luta, isso nos dá a possibilidade de seguir o caminho que estamos trilhando", acrescentou o treinador 'rojiblanco'.

-- Quartas de final da Copa do Rei:

Terça-feira, 4 de fevereiro

Atlético de Madrid - Getafe (5-0)

Quarta-feira, 5 de fevereiro

(17h00) Leganés - Real Madrid

Quinta-feira, 6 de fevereiro

(15h30) Real Sociedad - Osasuna

(17h30) Valencia - Barcelona

