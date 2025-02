PSG vence Le Mans (2-0) e vai às quartas da Copa da França

O Paris Saint-Germain, atual campeão, cumpriu o favoritismo e se classificou para as quartas de final da Copa da França com tranquilidade ao derrotar o Le Mans (3ª divisão) por 2 a 0 nesta terça-feira, no estádio Marie-Marvingt.

Désiré Doué abriu o placar para o PSG ao aproveitar um erro da defesa adversária (25'), antes de Bradley Barcola, que começou no banco de reservas, dar números finais à partida no segundo tempo (71').

Outra boa notícia para o time parisiense foi o retorno do zagueiro Presnel Kimpembe, campeão do mundo pela seleção da França em 2018, que entrou em campo nos minutos finais depois de dois anos afastado dos gramados por lesão.

As oitavas de final da Copa da França continuam na quarta e na quinta-feira com outros cinco jogos.

A grande surpresa do dia foi a eliminação do Lille nos pênaltis (5-4) para o Dunkerke (2ª divisão), após empate em 1 a 1.

--- Resultados das oitavas de final da Copa da França:

- Terça-feira:

Troyes - (+) Brest 1 - 2

Lille - (+) Dunkerque 1 - 1 (4-5 nos pênaltis)

Le Mans - (+) PSG 0 - 2

- Quarta-feira:

Stade Briochin - Nice

Strasbourg - Angers

Toulouse - Guingamp

AS Cannes - SU Dives-Cabourg

- Quinta-feira:

Bourgoin Jallieu - Reims

(+): classificado para a próxima fase.

