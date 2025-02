Dirigente do Hamas diz que declarações de Trump sobre Gaza são 'receita para criar caos' no Oriente Médio

Um funcionário do alto escalão do Hamas condenou, nesta terça-feira (4), que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenha dito que os palestinos "adorariam" sair de Gaza se tivessem a oportunidade, qualificando as declarações como "uma receita para criar caos" no Oriente Médio.

"Consideramos isso uma receita para criar caos e tensão na região. Nosso povo na Faixa de Gaza não permitirá que esses planos sejam aprovados", afirmou Sami Abu Zuhri em um comunicado.

"O que é necessário é o fim da ocupação e a agressão contra nosso povo, não sua expulsão de sua terra", acrescentou.

Outro alto funcionário do Hamas, Izzat al Rishq, também criticou Trump por seus últimos comentários.

"Nosso povo em Gaza desafiou planos de deslocamento e deportação sob bombardeios por mais de 15 meses", afirmou em outra nota.

"Eles estão enraizados em sua terra e não aceitarão nenhum plano destinado a desarraigá-los de sua pátria", insistiu.

Horas antes, Trump declarou que os palestinos "adorariam" sair de Gaza e viver em outro lugar se tivessem a opção.

"Adorariam sair de Gaza", declarou a jornalistas na Casa Branca. "Acho que ficariam encantados", acrescentou pouco antes de se reunir em Washington com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

