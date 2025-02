Austrália bane plataforma de IA chinesa DeepSeek de dispositivos do governo

A Austrália proibiu o uso da plataforma chinesa de inteligência artificial (IA) DeepSeek em todos os dispositivos do governo, citando "riscos de segurança", indicou nesta terça-feira (4) uma diretiva do Departamento de Assuntos Internos.

"Após analisar as ameaças e riscos, determinamos que o uso de produtos, aplicativos e serviços web do DeepSeek apresenta um nível inaceitável de riscos de segurança para o governo australiano", afirmou no texto a secretária Stephanie Foster.

A partir de hoje, 4 de fevereiro de 2025, os produtos do DeepSeek devem ser "eliminados" de todos os sistemas e dispositivos móveis do governo da Austrália, declara a ordem do Departamento.

O DeepSeek entrou no mercado emergente da inteligência artificial em janeiro com um modelo competitivo, similar ao oferecido por plataformas americanas, mas a uma fração do custo.

Vários países, como Coreia do Sul, Irlanda, França e Itália, expressaram preocupação com as práticas da empresa em matéria de proteção de dados e sobre quais informações são utilizadas para treinar o sistema de IA.

mlm/bjt/an/mb/ic/am