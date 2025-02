Belga Batshuayi troca Galatasaray pelo Eintracht Frankfurt

O atacante belga Michy Batshuayi, com poucos minutos de jogo no Galatasaray, assinou com o Eintracht Frankfurt, anunciaram os dois clubes nesta segunda-feira (3).

O valor da transferência foi de 3 milhões de euros (R$ 18 milhões na cotação atual), segundo o Galatasaray.

Batshuayi havia assinado em julho com o atual campeão turco, tornando-se o primeiro jogador estrangeiro a ter passagens por Besiktas, Fenerbahçe e Galatasaray, os três grandes de Istambul.

Autor de 27 gols em 56 jogos pela seleção belga, o atacante de 31 anos defendeu anteriormente Olympique de Marselha e Chelsea, e já atuou na Bundesliga, quando jogou por empréstimo no Borussia Dortmund em 2018.

rba/bm/iga/ma/cb/aam