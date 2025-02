WTA publica ranking sem mudanças no Top 10; Bia Haddad é 16ª

O top 10 do ranking da WTA publicado na segunda-feira (3) permanece sem mudanças, com a bielorrussa Aryna Sabalenka ainda como a número 1 do mundo, à frente da polonesa Iga Swiatek (N.2) e da americana Coco Gauff (N.3).

A brasileira Bia Haddad também continua como a tenista latino-americana mais bem colocada da lista, na 16ª posição.

A russa Ekaterina Alexandrova, campeã do WTA 500 de Linz no domingo, subiu cinco posições e agora é a 25ª na lista.

Também no domingo, a belga Elise Mertens, ex-número 12 do mundo, conquistou o WTA 250 de Singapura, seu nono título no circuito, e subiu para a 31ª colocação.

-- Ranking da WTA publicado nesta segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025:

1. Aryna Sabalenka (BLR) 8956 pts

2. Iga Swiatek (POL) 8770

3. Coco Gauff (EUA) 6538

4. Jasmine Paolini (ITA) 5288

5. Elena Rybakina (CAZ) 4893

6. Jessica Pegula (EUA) 4861

7. Madison Keys (EUA) 4680

8. Zheng Qinwen (CHN) 4095

9. Emma Navarro (EUA) 3709

10. Paula Badosa (ESP) 3588

11. Daria Kasatkina (RUS) 3321

12. Danielle Collins (EUA) 3207

13. Diana Shnaider (RUS) 2873

14. Barbora Krejcikova (CZE) 2783

15. Mirra Andreeva (RUS) 2665

16. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2554

17. Karolina Muchova (CZE) 2344 (+2)

18. Anna Kalinskaya (RUS) 2304

19. Donna Vekic (CRO) 2273 (-2)

20. Liudmila Samsonova (RUS) 2130

