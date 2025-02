Barcelona vence Alavés e fica a 4 pontos do líder Real Madrid

Um dia depois da derrota do Real Madrid para o Espanyol, o Barcelona venceu o Alavés por 1 a 0 neste domingo (2) e aproveitou o tropeço do líder para ficar a quatro pontos da ponta da tabela do Campeonato Espanhol.

O placar só saiu do zero no segundo tempo, quando polonês Robert Lewandowski (61') marcou seu 18º gol no campeonato e deu ao Barça a vitória que leva a equipe aos 45 pontos, contra 49 do Real e 48 do Atlético de Madrid (2º).

Apesar de já entrar em campo sabendo da derrota do grande rival, o time catalão não mostrou intensidade e criou poucas chances contra o Alavés no primeiro tempo, exceto pela boa jogada individual de Lamine Yamal que terminou com a finalização para fora de Raphinha (5').

O Barça só conseguiu quebrar a defesa adversária depois do intervalo, quando uma tentativa de Yamal desviou na zaga e a bola sobrou para Levandowski só empurrar para as redes.

Com a vantagem, os 'blaugrana' segurou o resultado e o Alavés, apesar de ter feito modificações ofensivas, não incomodou o goleiro Wojciech Szczesny, novo titular no lugar de Iñaki Peña.

"Sabíamos que tínhamos que vencer hoje. Nem sempre conseguimos vencer por quatro, cinco ou seis gols, às vezes times como esse vêm e defendem muito fundo e fazem isso bem", comentou Lewandowski após a partida.

"Sabíamos que teríamos uma chance se jogássemos com paciência e no final marcamos um gol a mais que eles, estamos muito felizes", acrescentou o polonês.

-- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Leganés - Rayo Vallecano 0 - 1

- Sábado:

Getafe - Sevilla 0 - 0

Villarreal - Valladolid 5 - 1

Atlético de Madrid - Mallorca 2 - 0

Espanyol - Real Madrid 1 - 0

- Domingo:

Barcelona - Alavés 1 - 0

(12h15) Valencia - Celta Vigo

(14h30) Osasuna - Real Sociedad

(17h00) Betis - Athletic Bilbao

- Segunda-feira:

(17h00) Girona - Las Palmas

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 49 22 15 4 3 50 21 29

2. Atlético de Madrid 48 22 14 6 2 37 14 23

3. Barcelona 45 22 14 3 5 60 24 36

4. Athletic Bilbao 40 21 11 7 3 31 18 13

5. Villarreal 37 22 10 7 5 44 33 11

6. Rayo Vallecano 32 22 8 8 6 26 24 2

7. Mallorca 30 22 9 3 10 19 28 -9

8. Girona 28 21 8 4 9 29 29 0

9. Real Sociedad 28 21 8 4 9 17 17 0

10. Betis 28 21 7 7 7 23 26 -3

11. Sevilla 28 22 7 7 8 24 30 -6

12. Osasuna 27 21 6 9 6 25 30 -5

13. Celta Vigo 25 21 7 4 10 30 33 -3

14. Getafe 24 22 5 9 8 17 17 0

15. Las Palmas 23 21 6 5 10 26 34 -8

16. Leganés 23 22 5 8 9 19 30 -11

17. Espanyol 23 22 6 5 11 21 33 -12

18. Alavés 21 22 5 6 11 25 34 -9

19. Valencia 16 21 3 7 11 20 36 -16

20. Valladolid 15 22 4 3 15 15 47 -32

