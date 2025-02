PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAL NOTÍCIA

EUA TARIFAS: Trump impõe tarifas sobre produtos do Canadá, China e México

PALM BEACH:

Trump admite possíveis represálias por sua guerra comercial

O presidente Donald Trump afirmou neste domingo (2) que os americanos podem sentir as consequências econômicas das tarifas impostas a outros países, mas insistiu que "o preço valerá a pena" para proteger os interesses dos Estados Unidos.

MÉXICO:

Tarifas dos EUA sobre México provocam crise inédita entre dois aliados importantes

A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas de 25% ao México não apenas desencadeou uma guerra comercial, mas também uma crise com graves acusações entre dois aliados que devem coordenar ações em questões críticas, como migração e segurança.

-- AMÉRICAS

CIDADE DO PANAMÁ:

Rubio chega ao Panamá em meio a ameaças de retomar o canal

Marco Rubio chegou ao Panamá no sábado (1º), em sua primeira viagem ao exterior como chefe da diplomacia dos Estados Unidos, em meio a tensões provocadas pela ameaça do presidente Donald Trump de retomar o controle do Canal do Panamá.

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Operações militares israelenses deixam vários mortos na Cisjordânia

O Exército de Israel anunciou neste domingo (2) que matou vários palestinos em três ataques aéreos efetuados na véspera na Cisjordânia ocupada, onde, segundo testemunhas, uma grande operação militar estava em curso nas imediações da localidade de Tamun.

JERUSALÉM:

Netanyahu viaja a Washington para reunião com Trump, aliado inabalável e exigente

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajou neste domingo (2) para Washington, onde se reunirá com Donald Trump. Ele será o primeiro governante estrangeiro recebido pelo presidente dos Estados Unidos desde sua posse, um símbolo da aliança inabalável entre os dois países.

RIAD:

Presidente sírio se reúne com príncipe saudita em sua primeira visita ao exterior

O presidente interino da Síria, Ahmed al Sharaa, se reuniu neste domingo (2) na Arábia Saudita com o príncipe herdeiro e governante de fato do reino, Mohamed bin Salman, em sua primeira visita ao exterior desde que derrubou, em dezembro, o regime de Bashar al-Assad.

LOS ANGELES:

Confira os indicados às principais categorias do Grammy

A cantora Beyoncé lidera a lista de artistas com mais indicações, 11, ao Grammy, com o álbum country "Cowboy Carter". A 67ª edição da premiação acontece neste domingo, 2 de fevereiro, em Los Angeles.

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

