Com 2 de Kolo Muani, Juventus goleia Empoli no Campeonato Italiano

O atacante francês Randal Kolo Muani balançou a rede duas vezes e liderou a goleada da Juventus sobre o Empoli por 4 a 1 neste domingo (2), pela 23ª rodada do Campeonato Italiano.

Derrotada pelo Napoli no último fim de semana (2 a 1) e pelo Benfica na Liga dos Campeões (2 a 0), a Juve, e especialmente o técnico Thiago Motta, muito questionado, precisavam de uma reação.

O jogo começou da pior maneira para os 'bianconeri', que logo aos quatro minutos saíram atrás no placar com o zagueiro Mattia De Siglio (ex-Juve) marcando de cabeça para o Empoli.

A situação poderia ter se complicado ainda mais quando o árbitro marcou um pênalti a favor do Empoli aos 15 minutos, mas voltou atrás após consultar o VAR.

A Juventus sofreu até o segundo tempo, em grande parte pela boa atuação do goleiro Deviz Vásquez, que só foi superado quando Kolo Muani invadiu a área e finalizou cara a cara para empatar (61').

A sorte sorriu novamente para o atacante francês três minutos depois, quando desviou para as redes um chute do companheiro Timonthy Weah (64').

Com o Empoli jogando com um a menos pela expulsão do meia Youssef Maleh (84'), o time de Turim matou o jogo com os gols de Dusan Vlahovic (90') e Francisco Conceição (90'+2).

"Com atacantes tão rápidos quanto Randal e Francisco, sabemos que podemos causar problemas para qualquer time. Temos que aproveitar mais isso", declarou Thiago Motta após a partida.

Com esta vitória, a Juventus chega a 40 pontos e sobe para a quarta posição na tabela, mas ainda distante dos três primeiros colocados, já que o líder Napoli tem 53, a Inter de Milão 50 (ambos ainda entram em campo na rodada) e a Atalanta 47.

-- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Parma - Lecce 1 - 3

- Sábado:

Udinese - Unione Venezia 3 - 2

Monza - Hellas Verona 0 - 1

Atalanta - Torino 1 - 1

Bologna - Como 2 - 0

- Domingo:

Juventus - Empoli 4 - 1

(11h00) Fiorentina - Genoa

(14h00) Milan - Inter

(16h45) Roma - Napoli

- Segunda-feira:

(16h45) Cagliari - Lazio

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 53 22 17 2 3 37 15 22

2. Inter 50 21 15 5 1 55 18 37

3. Atalanta 47 23 14 5 4 49 26 23

4. Juventus 40 23 9 13 1 39 20 19

5. Lazio 39 22 12 3 7 38 30 8

6. Bologna 37 22 9 10 3 35 27 8

7. Fiorentina 36 21 10 6 5 35 22 13

8. Milan 34 21 9 7 5 32 23 9

9. Roma 30 22 8 6 8 33 28 5

10. Udinese 29 23 8 5 10 28 36 -8

11. Torino 27 23 6 9 8 24 27 -3

12. Genoa 26 22 6 8 8 20 30 -10

13. Hellas Verona 23 23 7 2 14 26 48 -22

14. Lecce 23 23 6 5 12 18 41 -23

15. Como 22 23 5 7 11 27 38 -11

16. Cagliari 21 22 5 6 11 23 36 -13

17. Empoli 21 23 4 9 10 22 33 -11

18. Parma 20 23 4 8 11 29 42 -13

19. Unione Venezia 16 23 3 7 13 22 38 -16

20. Monza 13 23 2 7 14 20 34 -14

