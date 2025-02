Ucrânia acusa Rússia de bombardeio letal contra escola usada como abrigo em Kursk

O exército ucraniano acusou neste sábado (1º) a Rússia de bombardear uma escola que funcionava como abrigo na cidade de Sudja, localizada na parte da região russa de Kursk ocupada pela Ucrânia. O ataque teria deixado quatro mortos e dezenas de pessoas sob os escombros.

De acordo com o porta-voz do comando ucraniano na região, Oleksi Dmitrashkivski, "95 pessoas estão presas sob os escombros".

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acusou a Rússia de bombardear seus "próprios civis" e compartilhou nas redes sociais um vídeo que mostra um edifício severamente danificado, assim como um ferido no chão.

"Destruíram o prédio quando dezenas de civis estavam lá", afirmou Zelensky no X. "As bombas russas destroem as casas ucranianas da mesma maneira. E até contra seus próprios civis, o exército russo recorre a táticas semelhantes", acrescentou.

A AFP não conseguiu confirmar as acusações ucranianas, e as autoridades russas não fizeram comentários.

A Ucrânia lançou uma ofensiva em agosto passado na região de Kursk, tomando dezenas de grandes e pequenas localidades, incluindo o eixo regional de Sudja, onde moravam cerca de 6.000 pessoas antes dos combates.

"O avião russo bombardeou um internato na cidade de Sudja, na região de Kursk, com uma bomba aérea guiada", acusou o Estado-Maior ucraniano no Telegram.

"Quando o ataque ocorreu, dezenas de habitantes estavam dentro do prédio se preparando para sua evacuação. Foi feito todo o possível para socorrer os sobreviventes", acrescentou.

"A maioria dessas pessoas é de idade avançada", afirmou Dmitrashkivski no Telegram.

