Atlético vence Mallorca e coloca pressão no Real Madrid

Impecável defensivamente, o Atlético de Madrid de Antoine Griezmann se reencontrou com a vitória no Campeonato Espanhol neste sábado (1º), ao bater o Mallorca por 2 a 0 na 22ª rodada, e encostou no líder Real Madrid, uma semana antes do clássico da capital na semana que vem.

O Atlético soma 48 pontos, enquanto o Real, que ainda neste sábado enfrenta o Espanyol, tem 49.

Em boa fase, o lateral-esquerdo brasileiro Samiel Lino abriu o placar para o time 'colchonero' com um chute colocado aos 26 minutos, depois de receber um passe perfeito de Giuliano Simeone, filho do técnico Diego Simeone.

Griezman, que entrou no início da segunda etapa, fez o segundo nos acréscimos tocando por cima do goleiro Dominik Greif (90'+3).

O Atlético de Madrid terá uma semana com dois clássicos, primeiro contra o Getafe, na próxima terça-feira, pela Copa do Rei, e no sábado que vem contra o Real Madrid, em duelo importantíssimo na luta pelo título da LaLiga.

Mais cedo, o Villarreal goleou o lanterna Valladolid por 5 a 1. O 'Submarino Amarelo' está três pontos atrás do Athletic Bilbao, que fecha a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões e no domingo visita o Betis.

Em outro jogo já encerrado deste sábado, o Sevilla empatou sem gols na casa do Getafe.

-- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Leganés - Rayo Vallecano 0 - 1

- Sábado:

Getafe - Sevilla 0 - 0

Villarreal - Valladolid 5 - 1

Atlético de Madrid - Mallorca 2 - 0

(17h00) Espanyol - Real Madrid

- Domingo:

(10h00) Barcelona - Alavés

(12h15) Valencia - Celta Vigo

(14h30) Osasuna - Real Sociedad

(17h00) Betis - Athletic Bilbao

- Segunda-feira:

(17h00) Girona - Las Palmas

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 49 21 15 4 2 50 20 30

2. Atlético de Madrid 48 22 14 6 2 37 14 23

3. Barcelona 42 21 13 3 5 59 24 35

4. Athletic Bilbao 40 21 11 7 3 31 18 13

5. Villarreal 37 22 10 7 5 44 33 11

6. Rayo Vallecano 32 22 8 8 6 26 24 2

7. Mallorca 30 22 9 3 10 19 28 -9

8. Girona 28 21 8 4 9 29 29 0

9. Real Sociedad 28 21 8 4 9 17 17 0

10. Betis 28 21 7 7 7 23 26 -3

11. Sevilla 28 22 7 7 8 24 30 -6

12. Osasuna 27 21 6 9 6 25 30 -5

13. Celta Vigo 25 21 7 4 10 30 33 -3

14. Getafe 24 22 5 9 8 17 17 0

15. Las Palmas 23 21 6 5 10 26 34 -8

16. Leganés 23 22 5 8 9 19 30 -11

17. Alavés 21 21 5 6 10 25 33 -8

18. Espanyol 20 21 5 5 11 20 33 -13

19. Valencia 16 21 3 7 11 20 36 -16

20. Valladolid 15 22 4 3 15 15 47 -32

