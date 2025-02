Salah dá vitória ao Liverpool; Forest atropela Brighton

O Liverpool venceu o Bournemouth por 2 a 0 neste sábado (1º) graças mais uma vez a Mohamed Salah para confirmar sua liderança no Campeonato Inglês, em uma 24ª rodada que teve a goleada do Nottingham Forest por 7 a 0 sobre Brighton.

Duas finalizações na trave e um gol anulado do Bournemouth facilitaram o trabalho do Liverpool, com Salah decisivo cobrando pênalti (30') e com um chute certeiro no ângulo (75').

Esta nova vitória coloca os 'Reds' nove pontos à frente do vice-líder Arsenal, que no domingo recebe o Manchester City no grande duelo do fim de semana.

- Montanha russa -

A semana foi uma montanha russa para o Nottingham Forest. Depois da derrota por 5 a 0 para o Bournemouth, o time atropelou o Brighton por 7 a 0.

É preciso voltar à 1991, na First Division, antes da Premier League, para encontrar um placar tão elástico no City Ground de Nottingham.

A goleada histórica deste sábado foi construída pelo trio formado por Chris Wood, Anthony Elanga e Morgan Gibbs-White.

A eficiência de Wood, com um hat-trick (32', 64' e 69' de pênalti) aproveitou a classe de Alanga, autor de três assistências, enquanto Gibbs-White vez o segundo do Forest (25').

Com a vitória, o time do técnico português Nuno Espírito Santo se consolida na terceira posição, a nove pontos do Liverpool.

A única má notícia para o Nottingham Forest foi a lesão do zagueiro brasileiro Murillo.

- Rodrigo Muniz marca para o Fulham -

Impressionante entre meados de dezembro e meados de janeiro, o Newcastle sofreu sua segunda derrota consecutiva em St. James Park, desta vez diante do Fulham, por 2 a 1, com gol do brasileiro Rodrigo Muniz.

Quinto na tabela, o Newcastle deu um passo atrás na batalha contra Manchester City e Chelsea pela quarta posição, a última que dá vaga na próxima Liga dos Campeões.

Outro destaque da rodada foi a terceira vitória seguida do Everton, renascido depois da chegada do técnico David Moyes, com um 4 a 0 sobre o Leicester.

-- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Nottingham - Brighton 7 - 0

Bournemouth - Liverpool 0 - 2

Ipswich Town - Southampton 1 - 2

Everton - Leicester 4 - 0

Newcastle - Fulham 1 - 2

(14h30) Wolverhampton - Aston Villa

- Domingo:

(11h00) Manchester United - Crystal Palace

Brentford - Tottenham

(13h30) Arsenal - Manchester City

- Segunda-feira:

(17h00) Chelsea - West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 56 23 17 5 1 56 21 35

2. Arsenal 47 23 13 8 2 44 21 23

3. Nottingham 47 24 14 5 5 40 27 13

4. Manchester City 41 23 12 5 6 47 30 17

5. Newcastle 41 24 12 5 7 42 29 13

6. Chelsea 40 23 11 7 5 45 30 15

7. Bournemouth 40 24 11 7 6 41 28 13

8. Aston Villa 37 23 10 7 6 34 35 -1

9. Fulham 36 24 9 9 6 36 32 4

10. Brighton 34 24 8 10 6 35 38 -3

11. Brentford 31 23 9 4 10 42 40 2

12. Manchester United 29 23 8 5 10 28 32 -4

13. Crystal Palace 27 23 6 9 8 26 30 -4

14. West Ham 27 23 7 6 10 28 44 -16

15. Everton 26 23 6 8 9 23 28 -5

16. Tottenham 24 23 7 3 13 46 37 9

17. Leicester 17 24 4 5 15 25 53 -28

18. Wolverhampton 16 23 4 4 15 32 52 -20

19. Ipswich Town 16 24 3 7 14 22 49 -27

20. Southampton 9 24 2 3 19 18 54 -36

