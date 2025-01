Wall Street fecha em baixa afetada por tarifas anunciadas por Trump

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta sexta-feira (31), após uma sessão que esteve essencialmente em território positivo, mas foi afetada pela confirmação de tarifas sobre México, Canadá e China por parte dos Estados Unidos.

O Dow Jones caiu 0,75%, o índice tecnológico Nasdaq recuou 0,28% e o S&P 500 perdeu 0,50%.

"As discussões sobre as tarifas à tarde criaram uma nova onda de incerteza" no mercado de ações, resumiu Patrick O'Hare, da Briefing.com, à AFP.

Os três principais índices caíram depois que a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou a imposição de tarifas sobre produtos dos principais parceiros comerciais dos EUA: China, Canadá e México.

"Vamos impor tarifas sobre os microchips (...) sobre o petróleo e o gás", declarou o presidente Donald Trump a jornalistas no Salão Oval. A medida também inclui o aço.

Trump acrescentou que algumas dessas tarifas poderão entrar em vigor em 18 de fevereiro.

México e Canadá serão afetados por tarifas de 25%, enquanto a China enfrentará uma taxa de 10%.

O presidente republicano, que retornou à Casa Branca em 20 de janeiro, havia ameaçado repetidamente esses países com tarifas, acusando-os de não fazer o suficiente para combater o tráfico de fentanil e evitar a migração ilegal para os Estados Unidos.

A confirmação das tarifas "foi um fator que incentivou os investidores a retirarem dinheiro" da bolsa antes do fim de semana, resumiu O'Hare.

"Algumas grandes empresas perderam seus ganhos anteriores, e isso pesa no mercado", destacou O'Hare, referindo-se a gigantes como Nvidia (-2,98%) e Apple (-1,51%).

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram em reação à medida.

Muitas montadoras que possuem pelo menos uma fábrica no México também registraram quedas. A Stellantis caiu 2,88%, a Ford recuou 0,79% e a General Motors perdeu 0,08%.

