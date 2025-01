Ministério da Saúde do Hamas reporta balanço de 47.460 mortos em Gaza

O Ministério da Saúde do governo do Hamas anunciou, nesta quinta-feira (30), um novo balanço de pelo menos 47.460 mortos no território palestino devido à guerra com Israel.

Apesar da vigência de um frágil acordo de trégua em 19 de janeiro, o número de mortos publicado pelo ministério continua aumentando diariamente, à medida que novos corpos sob os escombros ou os de pessoas que morreram devido aos seus ferimentos são identificados.

Segundo o ministério, foram registradas 43 mortes nas últimas 24 horas e um total 111.580 feridos desde o início da guerra.

Israel questiona a credibilidade destes números, que são considerados confiáveis pelas Nações Unidas.

Um estudo publicado no início de janeiro na revista médica britânica The Lancet estima que o número de mortos na Faixa de Gaza durante os primeiros nove meses de conflito é cerca de 40% maior do que o registrado pelo Ministério da Saúde.

A AFP não pôde verificar de forma independente o balanço de mortes do conflito.

Desde o início da guerra, desencadeada por um ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, Israel proibiu a entrada de jornalistas em Gaza, a menos que estejam acompanhados por unidades militares em incursões curtas.

str/my/mj/dla/feb/mab/mb/yr