O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu 2,8% em 2024, apoiado pelo gasto dos consumidores e do governo, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (30) pelo Departamento do Comércio.

A maior economia do mundo cresceu 2,3% no último trimestre do ano passado.

