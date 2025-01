Petróleo cai com aumento de reservas dos EUA e anúncios de tarifas

Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira (29) após um relatório sobre o aumento das reservas dos Estados Unidos e notícias sobre tarifas nos Estados Unidos.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março caiu 1,17%, para 76,58 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para o mesmo mês perdeu 1,56%, indo para 72,62 dólares.

"Após nove quedas consecutivas, os estoques de petróleo aumentaram nesta semana e isso teve um papel importante" na tendência de queda dos preços, disse à AFP Eli Rubin, do EBW Analytics Group.

Na semana que terminou em 24 de janeiro, essas reservas comerciais cresceram 3,5 milhões de barris (mb), quando os analistas esperavam um aumento de cerca de 2,2 mb, segundo o consenso reunido pela agência Bloomberg.

Os operadores também digeriram informações sobre tarifas nos Estados Unidos.

Nesta quarta-feira, o futuro secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, se referiu ao assunto durante sua audiência de confirmação no Congresso.

"Podemos usar as tarifas para criar reciprocidade, justiça e respeito", argumentou sobre a ameaça que Trump fez a países aliados e rivais, estabelecendo exigências que vão além do comércio.

Assim, a México e Canadá, seus parceiros no Acordo de Livre Comércio da América do Norte, ele pede maior vigilância nas fronteiras em troca de evitar esses impostos aduaneiros.

Lutnick disse que as ameaças de tarifas do presidente Trump têm como objetivo justamente levar México e Canadá a "agir" contra a imigração ilegal e o tráfico de fentanilo.

Os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo do mundo, com cerca de 13 milhões de barris diários (mbd), mas também dependem de suas importações.

