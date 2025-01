Flamengo anuncia a contratação de Danilo

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira (29) a contratação do defensor Danilo, segundo reforço da equipe neste início de temporada, depois da chegada do atacante Juninho.

O jogador de 33 anos desembarcou no Rio de Janeiro na noite de terça-feira e assinou contrato com o Rubro-Negro até o final de 2026, informou o clube.

Danilo, que pode jogar como lateral ou zagueiro, chega ao Flamengo dois dias depois de anunciar sua rescisão com a Juventus, que defendeu nos últimos cinco anos e meio.

Seu contrato com a 'Vecchia Signora' terminava no meio do ano, mas o brasileiro não estava nos planos do técnico Thiago Motta e acabou antecipando sua saída do clube italiano.

Danilo retorna ao futebol brasileiro depois de 13 anos na Europa, onde passou por Porto, Real Madrid e Manchester City. Antes de partir para o Velho Continente, estreou como profissional no América-MG e depois se destacou no Santos, onde foi campeão da Copa Libertadores de 2011 ao lado de Neymar.

Pela Seleção Brasileira, Danilo disputou as Copas do Mundo de 2018 e 2022.

A expectativa do Flamengo para a temporada 2025 é alta. Além do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o time carioca vai disputar a Libertadores e o Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.

No próximo domingo, o Rubro-Negro pode levantar o primeiro troféu do ano, na disputa da Supercopa Rei, contra o Botafogo, em Belém.

raa/jss/cl/cb/am