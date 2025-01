Ancelotti diz acreditar que Vini Jr vai permanecer no Real Madrid

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, garantiu nesta terça-feira (28) que vai compreender se o astro brasileiro Vinícius Júnior hesitar em se transferir para um time da Arábia Saudita pelo estratosférico valor de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6,12 bilhões pela cotação atual) por cinco temporadas, conforme noticiou o jornal espanhol de esportes As.

"Eu entendo tudo. No futebol eu entendo tudo. Também entendi quando o Kroos deixou o futebol [aos 34 anos] e que poucos fizeram isso. Essas decisões são individuais. Mas já falei: vejo que ele está feliz, querendo ficar aqui e conquistar títulos pelo Real Madrid. Acho que ele escolherá a glória", declarou Ancelotti em entrevista coletiva antes do jogo da Liga dos Campeões contra o Brest.

Questionado sobre a sua continuidade caso conquiste o Campeonato Espanhol ou a Liga dos Campeões, o treinador italiano indicou que permanecerá na equipe 'merengue'.

"Acho que sim, não há dúvida. O clube e eu queremos continuar o maior tempo possível. Se acontecer algo estranho, podem ocorrer mudanças, como normalmente acontece no futebol. Mas estamos bem, com confiança um no outro. Mas nós não olhamos para daqui a um ano, mas para fazermos uma boa temporada. Estamos bem, apesar da dificuldade, porque muitos esquecem que estamos sentindo falta de vários jogadores. Mas ainda assim, temos confiança nesta temporada", garantiu o técnico.

Sobre o jogo contra o Brest, Ancelotti indicou que quer a vitória. "Só vamos pensar no nosso, vencer e tentar terminar na posição mais alta possível. Depois vem o sorteio e vamos ver o que acontece", afirmou antes de destacar que espera uma equipe que "expresse" em campo a qualidade dos seus jogadores.

