Sinner não defenderá título no ATP 500 de Roterdã

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo e bicampeão do Aberto da Austrália, não defenderá o título do ATP 500 de Roterdã para se recuperar fisicamente, anunciaram nesta segunda-feira (27) os organizadores do torneio, que começa no próximo fim de semana.

Implacável na final de domingo contra o alemão Alexander Zverev (N.2), Sinner levantou o troféu pelo segundo ano consecutivo em Melbourne, conquistando seu terceiro título de Grand Slam, junto com o US Open de 2024.

Desgastado fisicamente pela sequência de sete jogos em duas semanas, o italiano optou por não forçar em Roterdã e, por isso, perderá os 500 pontos no ranking da ATP que somou há um ano ao vencer o torneio.

"O Aberto da Austrália foi longo e difícil para Jannik. É uma grande decepção para ele e para nós que seus esforços o impeçam de jogar em Roterdã", lamentou o diretor do torneio, Richard Krajicek, campeão de Wimbledon em 1996.

Com a ausência de Sinner, o espanhol Carlos Alcaraz (N.3) será o primeiro cabeça de chave no ATP 500 de Roterdã. Outros grandes nomes na disputa são os russos Daniil Medvedev (N.7) e Andrey Rublev (N.10) e o australiano Alex de Minaur (N.8).

