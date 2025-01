Milan vence Parma de virada (3-2) com dois gols na prorrogação

Com gols nos acréscimos do meio-campista holandês Tijjani Reinjnders (90'+2) e do ponta-direita nigeriano Samuel Chukwueze (90'+5), o Milan venceu o Parma de virada por 3 a 2 e conquistou uma vitória milagrosa pela 22ª rodada da Serie A italiana.

O Parma (17º colocado) ficou em vantagem no placar duas vezes, com gols do atacante Matteo Cancellieri (24') e do meia Enrico Del Prato (80'), enquanto o ponta-direita americano Christian Pulisic marcou o primeiro dos 'rossoneri' convertendo um pênalti.

"Acho que mostramos a mentalidade certa, lutando até o fim e a forma como viramos este jogo é uma loucura", disse Reijnders após marcar o seu 11º gol nesta temporada. "Este jogo foi importante para voltarmos ao lugar onde pertencemos. Agora temos de continuar", acrescentou.

Graças a este triunfo, o Milan ocupa o sexto lugar da classificação com 34 pontos, os mesmos do Bologna, embora ainda esteja muito longe do líder Napoli, que no sábado venceu por 2 a 1 a Juventus, precisamente a equipe que está acima dos lombardos na tabela, com 37 pontos.

Já o Parma de Fabio Pecchia sai de mãos vazias mesmo após um excelente desempenho, e ficou com apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

"Quando você joga assim no San Siro e sai com uma derrota, vai haver decepção, mas também há consciência do que fizemos, porque vi muitas coisas boas hoje", elogiou Pecchia.

Horas depois, a Roma venceu, também de virada, a Udinese por 2 a 1, com gols de pênalti no segundo tempo marcados por Lorenzo Pellegrini (50') e Artem Dovbyk (64'). Lorenzo Lucca havia aberto o placar para os donos da casa aos 38 minutos.

--- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Torino - Cagliari 2 - 0

- Sábado:

Como - Atalanta 1 - 2

Napoli - Juventus 2 - 1

Empoli - Bologna 1 - 1

- Domingo:

Milan - Parma 3 - 2

Udinese - Roma 1 - 2

Lecce - Inter

(16h45) Lazio - Fiorentina

- Segunda-feira:

(14h30) Unione Venezia - Hellas Verona

(16h45) Genoa - Monza

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 53 22 17 2 3 37 15 22

2. Inter 47 20 14 5 1 51 18 33

3. Atalanta 46 22 14 4 4 48 25 23

4. Lazio 39 21 12 3 6 37 28 9

5. Juventus 37 22 8 13 1 35 19 16

6. Milan 34 21 9 7 5 32 23 9

7. Bologna 34 21 8 10 3 33 27 6

8. Fiorentina 33 20 9 6 5 33 21 12

9. Roma 30 22 8 6 8 33 28 5

10. Torino 26 22 6 8 8 23 26 -3

11. Udinese 26 22 7 5 10 25 34 -9

12. Genoa 23 21 5 8 8 18 30 -12

13. Como 22 22 5 7 10 27 36 -9

14. Empoli 21 22 4 9 9 21 29 -8

15. Cagliari 21 22 5 6 11 23 36 -13

16. Lecce 20 21 5 5 11 15 36 -21

17. Parma 20 22 4 8 10 28 39 -11

18. Hellas Verona 19 21 6 1 14 24 47 -23

19. Unione Venezia 15 21 3 6 12 19 34 -15

20. Monza 13 21 2 7 12 20 31 -11

