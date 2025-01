Conselho de Segurança antecipa reunião sobre combates na RDC

Uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre os combates letais no leste da República Democrática do Congo (RDC) foi antecipada de segunda-feira para amanhã, anunciaram fontes diplomáticas.

Solicitada por Kinshasa, a reunião vai acontecer ás 17h GMT, informaram os diplomatas. É aguardado um pronunciamento do chefe da missão de paz da ONU na RDC, Bintou Keita.

Treze capacetes azuis da África do Sul, do Malauí e do Uruguai, que faziam parte de forças regionais e da ONU para apoiar o Exército congolês, morreram em combates com o grupo rebelde M23 no leste da RDC, anunciaram os três países hoje.

Os combates entre o Exército congolês e o M23, apoiado por Ruanda, intensificaram-se nos últimos dias e ocorrem agora a cerca de 20 km da capital regional, Goma, de 1 milhão de habitantes. Não se sabe se os 13 soldados morreram no mesmo incidente.

A força regional da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, chamada SAMIDRC, está destacada na região desde 2023 e conta com 2.900 soldados sul-africanos, além de militares do Malauí e da Tanzânia. Já a Monusco (força da ONU)conta com 15 mil efetivos no local.

O conflito, que começou há mais de três anos, continua agravando a crise humanitária crônica na região. Segundo a ONU, 400 mil pessoas foram deslocadas pelos combates desde o começo do mês.

