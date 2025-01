Liverpool e Arsenal vencem e seguem firme na corrida pelo título; Nottingham Forest é goleado

O Liverpool, líder isolado da Premier League, venceu neste sábado (25) por 4 a 1 em Anfield uma equipe da parte inferior da tabela, o Ipswich Town, em jogo da 23ª rodada, em que o Arsenal manteve o ritmo, mas o Nottingham Forest não conseguiu.

Com uma vitória mais difícil (1-0) na visita ao Wolverhampton, o Arsenal (2º) permanece 6 pontos atrás do líder, enquanto o terceiro na tabela, o Forest (3º) deu uma freada brusca ao ser goleado fora de casa (5-0) pelo Bournemouth.

Desta forma, os 'Gunners' se consolidam como a alternativa mais forte à conquista do título caso o Liverpool, que disputou um jogo a menos, sofra uma queda de rendimento.

Neste sábado, o Liverpool praticamente treinou contra o Ipswich (18º), um time muito inferior que está na zona de rebaixamento e vinha de ser goleado por 6 a 0 pelo Manchester City.

O húngaro Dominik Szoboszlai (aos 11 minutos) e o egípcio Mohamed Salah (35') encaminharam a vitória. O gol de Salah veio após uma assistência do holandês Cody Gakpo, que depois garantiu o triunfo marcando duas vezes (44' e 66'), antes do gol de honra do Ipswich, de Jacob Greaves (90').

Na artilharia da Premier League, Salah lidera agora sozinho com 19 gols, dois a mais que o norueguês Erling Haaland (Manchester City) e o sueco Alexander Isak (Newcastle).

Muito mais suada foi a vitória do Arsenal por 1 a 0 em Wolverhampton.

Os londrinos haviam sofrido um duro golpe aos 43 minutos com a expulsão de Myles Lewis-Skelly. Mas o equilíbrio de forças veio aos 70 minutos, quando um jogador dos 'Wolves', o brasileiro João Gomes, recebeu o cartão vermelho.

Quatro minutos depois surgiu o único gol dessa partida no Estádio Molineux, marcado pelo italiano Riccardo Calafiori (74').

Com o dever de casa feito no campeonato nacional, Liverpool e Arsenal vão disputar a última rodada da Liga dos Campeões, na quarta-feira.

Os 'Reds' são líderes e já estão classificados para as oitavas de final, enquanto o Arsenal, terceiro colocado nessa competição, vê seu objetivo muito próximo e visitará o já eliminado Girona.

A grande sensação Nottingham Forest, que não perdia desde o início de dezembro, sofreu o golpe mais doloroso do dia, com um inesperado 5 a 0 no estádio do Bournemouth (6º) em que o burquinense Dango Ouattara brilhou com um hat-trick.

--- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Southampton - Newcastle 1 - 3

Liverpool - Ipswich Town 4 - 1

Wolverhampton - Arsenal 0 - 1

Brighton - Everton 0 - 1

AFC Bournemouth - Nottingham 5 - 0

Manchester City - Chelsea

- Domingo:

(11h00) Tottenham - Leicester

Crystal Palace - Brentford

(13h30) Aston Villa - West Ham

(16h00) Fulham - Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 53 22 16 5 1 54 21 33

2. Arsenal 47 23 13 8 2 44 21 23

3. Nottingham 44 23 13 5 5 33 27 6

4. Newcastle 41 23 12 5 6 41 27 14

5. Chelsea 40 22 11 7 4 44 27 17

6. AFC Bournemouth 40 23 11 7 5 41 26 15

7. Manchester City 38 22 11 5 6 44 29 15

8. Aston Villa 36 22 10 6 6 33 34 -1

9. Brighton 34 23 8 10 5 35 31 4

10. Fulham 33 22 8 9 5 34 30 4

11. Brentford 28 22 8 4 10 40 39 1

12. Crystal Palace 27 22 6 9 7 25 28 -3

13. Manchester United 26 22 7 5 10 27 32 -5

14. West Ham 26 22 7 5 10 27 43 -16

15. Tottenham 24 22 7 3 12 45 35 10

16. Everton 23 22 5 8 9 19 28 -9

17. Wolverhampton 16 23 4 4 15 32 52 -20

18. Ipswich Town 16 23 3 7 13 21 47 -26

19. Leicester 14 22 3 5 14 23 48 -25

20. Southampton 6 23 1 3 19 16 53 -37

