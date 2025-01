Militares israelenses libertadas em Gaza chegam a Israel

As quatro mulheres militares israelenses libertadas pelo Hamas e pela Jihad Islâmica em Gaza, neste sábado (25), chegaram a Israel, anunciou o Exército, e puderam se reunir com seus pais.

Liri Albag, Karina Ariev, Daniella Gilboa e Naama Levy "cruzaram a fronteira [entre a Faixa de Gaza e] o território israelense", informou um comunicado militar.

As quatro mulheres chegaram às instalações preparadas para recebê-las no sul de Israel, "onde se reuniram com seus pais", acrescentaram os militares.

As quatro reféns, que foram mantidas em cativeiro no território palestino desde que foram capturadas por comandos islamistas no ataque de 7 de outubro de 2023, "serão submetidas a uma avaliação médica preliminar", disse a mesma fonte.

Em Tel Aviv, centenas de pessoas se reuniram na chamada "praça dos reféns", onde telas gigantes mostraram imagens da libertação.

Em meio a gritos e lágrimas, a multidão comemorou a entrega das quatro mulheres à Cruz Vermelha na Cidade de Gaza, na segunda troca com prisioneiros palestinos prevista pelo acordo de trégua na Faixa, após 15 meses de guerra.

