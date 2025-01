Ucrânia retira mais famílias em meio a avanço de tropas russas

As autoridades ucranianas anunciaram, nesta sexta-feira (24), que estão realizando novas retiradas obrigatórias de famílias com crianças na região oriental de Donestk, onde as tropas russas seguem avançando.

Este anúncio ocorre um dia após uma decisão semelhante das autoridades da região de Kharkiv (nordeste), refletindo a situação do Exército ucraniano que perde terreno diariamente, após três anos de invasão russa.

"Decidimos iniciar a retirada forçada das famílias com crianças" em 25 pequenas localidades situadas perto da cidade de Pokrovsk, principal alvo do exército russo nesta região, e nos arredores da aldeia de Komar, mais ao sul", indicou o governador da região de Donetsk no Telegram.

Ao todo, 110 crianças continuam vivendo nesta área, segundo o governador Vadim Filashkin.

"Hoje, quando o inimigo intensifica o bombardeio da região de Donestk, onde as pessoas estão sofrendo e morrendo todos os dias, peço aos pais que assumam a responsabilidade pela evacuação", explicou o governador em comunicado.

"As crianças devem viver em paz e tranquilidade, não se escondendo dos bombardeios", ressaltou.

As tropas russas, maiores em número e armas em comparação ao exército ucraniano, avançam há mais de um ano na frente oriental, mas seu progresso se acelerou consideravelmente nos últimos meses.

ant/fv/cn/mab/es/yr/dd