ONU denuncia 'métodos de guerra' de Israel na Cisjordânia

A ONU denunciou, nesta sexta-feira (24), o uso por parte de Israel de "métodos de guerra" e "o recurso ilegal da força" em Jenin, cidade da Cisjordânia, território palestino ocupado desde 1967.

"As operações israelenses mortais dos últimos dias suscitam uma profunda preocupação com o uso desnecessário ou desproporcional da força", declarou Thameen Al Kheetan, porta-voz do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos em Genebra.

