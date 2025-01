AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 24 DE JANEIRO DE 2025 ATÉ SEXTA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2025

SEXTA-FEIRA, 24 DE JANEIRO DE 2025

América

PARK CITY (Estados Unidos) - Festival de Cinema de Sundance 2025 - (até 2 de Fevereiro)

QUITO (Equador) - Ministério Público investigará desaparecimento de quatro adolescentes em operação militar no Equador - (até 30 de Março 2025)

PANAMÁ (Panamá) - Julgamento de 36 pessoas, incluindo os ex-presidentes Ricardo Martinelli e Juan Carlos Varela, acusados de lavagem de dinheiro com a Odebrecht - (até 28 de Fevereiro)

Europa

DAVOS (Suíça) - Reunião anual do Fórum Econômico Mundial -

Oriente Médio e África do Norte

JERUSALÉM - Segunda trégua na guerra entre Israel e Hamas - (até 20 de Março)

Esportes

MELBOURNE (Austrália) - Tênis: torneios do Grand Slam - Aberto da Austrália - (até 26)

DOMINGO, 26 DE JANEIRO DE 2025

Europa

BIELORRÚSSIA - Eleição presidencial -

SEGUNDA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2025

Mundo

MUNDO - Dia Internacional do Holocausto -

Europa

Auschwitz-Birkenau (Polónia) - 80º aniversário da libertação do campo de extermínio nazista de Auschwitz pelo Exército Vermelho -

TERÇA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2025

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 29)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 13H00

QUARTA-FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 2025

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 17H30

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Ano Novo Lunar -

QUINTA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2025

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - PIB 3º trimestre (3a estimativa) - 11H30