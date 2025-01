Mais de 250 escolas em Bangcoc foram fechadas nesta quinta-feira (23) devido à poluição do ar, anunciaram autoridades na capital tailandesa, que pediram também que as pessoas trabalhem de casa e restringiram o tráfego de veículos pesados na capital tailandesa.

A poluição atmosférica é um fenômeno típico na Tailândia e em outros países da região nesta época do ano, quando o vento do inverno se mistura à fumaça da queima de restolho agrícola e dos automóveis.

Bangcoc foi classificada em sexto lugar no índice de cidades mais poluídas do mundo na manhã desta quinta-feira pelo serviço de monitoramento IQAir.

Os níveis de PM 2,5 (micropartículas cancerígenas que podem entrar no sangue através dos pulmões) atingiram 122 microgramas por metro cúbico.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a exposição média ao longo de 24 horas não exceda as 15 microgramas.

Essa situação levou ao fechamento de 194 das 437 escolas sob a responsabilidade da Autoridade Metropolitana de Bangcoc, desde jardins de infância até escolas de ensino médio.

Enquanto isso, 58 das 156 escolas sob a autoridade do Escritório de Educação Básica, uma agência do governo central, também fecharam nesta quinta-feira, disseram as autoridades.

No início desta semana, as autoridades pediram que as pessoas trabalhassem de casa por meio de um programa voluntário, mas apenas 100.000 participantes se inscreveram em uma cidade com cerca de 10 milhões de habitantes.

Também restringiram o acesso a caminhões de seis rodas em algumas partes da capital até sexta-feira à noite.

O governo anunciou incentivos para conter a queima de restolhos e está testando um novo método para combater a poluição atmosférica pulverizando água fria ou gelo seco no ar, mas com pouco sucesso até agora.

tp/sah/fox/dbh/mab/pb/aa/dd